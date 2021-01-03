FERİDE ÇETİN - ZEHRA ŞADOĞLU

Hazar Şadoğlu'nun karısı, Reyyan ve Gül'ün anneleridir. Kocasına ve çocuklarına büyük bir sevgi ve sadakatle bağlıdır Zehra. Yumuşak başlı bir insan olmasına rağmen evlatlarına karşı bir tehdit sezdiğinde aslan kesilir. kendini kızlarının ve kocasının mutluluğuna adamış bir anne ve vefakâr bir eştir.