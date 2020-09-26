Hercai dün akşam ekranlara geldi. ATV ekranında yayınlanan dizi 40. bölüm ile izleyici karşısına çıkmıştı. Yine duygusal sahneler yaşanırken aksiyon da hiç eksik olmadı. Diziden hemen sonra Hercai 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

HERCAİ 25 EYLÜL SON BÖLÜM

Azat'ın vurulmasıyla iki aile arasındaki düşmanlık çoğalırken, esrarengiz bir biçimde ortaya çıkan Aslan suçu üstlenmiş ve Azize'yi büyük bir paniğe sürüklemiştir. Gözlerden uzak büyüttüğü tek erkek torununun gelişiyle tüm planları bozulan Azize onu geri göndermenin yollarını arar.

Azat'ın vurulduğu anı gözleriyle gören Reyyan ise şoktadır. Tam uzaklara gidecekleri sırada Miran'ın böyle bir şey yapmasına anlam veremez. Ta ki onunla konuşuncaya dek. Gerçekleri öğrenmesi ve Miran'ın yanında yer alması uzun sürmez ancak bu kez sınavları çok daha büyüktür. Çünkü Hazar dahil tüm aile, bu evliliğin derhal bitmesi gerektiğinde hemfikirdir. Tüm bu yaşananlardan sonra Reyyan ailesini karşısına alıp Miran'la gidecek mi? Aslan Aslanbey dost mu? yoksa düşman mı?

HERCAİ 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI