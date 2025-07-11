Herakleia Antik Kenti'nde Bizans mezarları ortaya çıkarıldı

Çok evreli olan dorik yapının ilk inşa evresini, kullanım dönemlerini ve amaçlarını belirleyebilmek için çalışacaklarını anlatan Büyüközer, "Kazı çalışmalarında alanda büyük bir kilise açığa çıktı. Kilisenin kullanımını tamamladıktan sonra yapının yıkıntılarının yer aldığı alan ile kuzeyi Nekropol olarak kullanılmış. Üst kotlarda daha çok 0-14 yaş çocuk bireylere ait mezarlara rastladık. Biraz daha alt seviyelere indiğimizde ise yetişkin mezarları açığa çıktı" dedi.