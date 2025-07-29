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        Haberler Bilgi Yaşam Her şey bir pixel ile başladı... Tarihin ilk video oyunlarına nostaljik bir bakış!

        Her şey bir pixel ile başladı... Tarihin ilk video oyunlarına nostaljik bir bakış!

        Video oyunları bugün milyarlarca dolarlık bir endüstri. Ancak bu dev dünyanın ilk adımı, sadece birkaç pikselden ibaret ekranlarda atıldı. Tarihin tozlu sayfalarında kalan ilk oyunlar, bugünün dijital eğlence devriminin temelini oluşturdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 08:30 Güncelleme: 29.07.2025 - 08:30
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        Her şey bir pixel ile başladı..
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        Her şey bir piksel ile başladı. Bugün üç boyutlu dünyalarda yarışırken ya da savaşırken, 1950’li yılların sade ekranlarında atılan o ilk adımları unutmamak gerek. Dijital eğlencenin kökeni, bilim ve merakın birleştiği o basit oyunlarda gizliydi...

        PİXELİN DOĞUŞU: VİDEO OYUNLARININ İLK ADIMLARI

        1950’li yılların sonunda teknoloji dünyasında küçük ama devrim niteliğinde bir adım atıldı. Sadece birkaç pikselden oluşan görüntülerle oynanan oyunlar, dijital eğlencenin ilk kıvılcımlarını yaktı. “Video oyunu” kavramı henüz ortada bile yokken bilim insanları, ekranlarda hareket eden nesnelerle deneyler yapıyordu.

        İLK DENEYSEL OYUNLAR: “TENNIS FOR TWO” VE “OXO”

        1958 yılında William Higinbotham’ın geliştirdiği Tennis for Two, analog bir osiloskop ekranında oynanabilen ilk etkileşimli oyunlardan biriydi. Bir tenis kortunun basit bir çizimi ve topun hareketini taklit eden bir ışık noktası ile oyun, ziyaretçilerin ilgisini fazlasıyla çekmişti. 1952’de Cambridge Üniversitesi’nde geliştirilen OXO ise, 3x3 karelik bir grid üzerinde oynanan bir üç taş oyunuydu ve bilgisayarla etkileşimli ilk oyunlardan biri olarak kabul edildi.

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        “SPACEWAR!” VE OYUN DÜNYASININ DÖNÜM NOKTASI

        1962 yılında MIT öğrencileri tarafından geliştirilen Spacewar!, ilk dijital bilgisayar oyunları arasında gerçek anlamda çok oyunculu deneyim sunan bir yapım olarak öne çıktı. Oyuncular, uzayda manevra yaparak birbirlerinin gemilerini yok etmeye çalışıyordu. Bu oyun, daha sonra video oyunlarının temel dinamiklerinin oluşmasında öncü oldu.

        TİCARİ DEVRİM: “PONG” VE ATARI ÇAĞI

        1972 yılına gelindiğinde Atari tarafından geliştirilen Pong, kamuya açık ilk arcade oyunu olarak tarih sahnesine çıktı. Basit bir masa tenisi simülasyonu olan oyun, kısa sürede dünya çapında büyük ilgi gördü ve oyun salonlarının vazgeçilmezi haline geldi. Böylece video oyunları, akademik deneylerden ticari başarılara doğru büyük bir sıçrama yaptı.

        OYUNLARIN EVRİMİ VE BUGÜNE YANSIMALARI

        Bugünün yüksek çözünürlüklü, gerçek zamanlı çok oyunculu yapımları; geçmişteki birkaç pikselden ibaret oyunların açtığı yoldan ilerledi. O dönemlerde eğlenceye dair bu denli basit ama büyüleyici örneklerin varlığı, oyun kültürünün köklerinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor.

        Fotoğraf kaynak: IStock

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