Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon Beşiktaş oldu!
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Nilüfer Belediyespor'u 36-31 yenerek durumu 3-0'a getiren Beşiktaş, şampiyon oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Nilüfer Belediyespor'u 36-31 yenerek durumu 3-0'a getiren Beşiktaş, şampiyon oldu.
Siyah-beyazlılar, Üçevler Spor Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını, 19-13 önde bitirdi.
Nilüfer Belediyespor, maçın ikinci yarısında farkı azaltsa da Beşiktaş, karşılaşmadan 36-31 galip ayrılmayı başardı.
Final serisinde durumu 3-0 getiren siyah-beyazlılar, 2024-25 sezonunu şampiyon tamamladı.
Tarihinde 18'inci kez Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ta maçın ardından büyük sevinç yaşandı.