HENRY KISSINGER KİMDİR?



Henry Alfred Kissinger 27 Mayıs 1923 yılında doğmuş Yahudi kökenli Amerikalı diplomattır. Babası Louis Kissinger (1887-1982) bir öğretmendi. Annesi Paula (Stern) Kissinger (1901-1998) bir ev kadınıydı. Walter Kissinger adında bir kardeşi vardı. Soyadı olan Kissinger onun büyük-büyük-büyükbabası Meyer Lob tarafından 1817 yılında kabul edilmiştir. Bir genç olarak, zamanında ülkenin en iyi takımlarından biri olan Greuther Fürth'ün genç takımında oynadı. 1938 yılında Nazi zulmünden kaçan ailesi New York'a taşındı.