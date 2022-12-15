ÇOK SEVİLEN ROLÜNDEN VAZGEÇMİŞTİ
Daha önce büyük bir başarı elde eden 'The Witcher' dizisini bıraktığını açıklayan Henry Cavill’in bu riskli kararı 'Süpermen' projesine geri dönebilmek için aldığı konuşulmuştu.
Bir bilgisayar oyunu uyarlaması olan ve dünya çapında milyonlarca fanatiği bulunan 'The Witcher', bir dijital platform tarafından televizyona uyarlanmış; oyunun hayranları başta bu projeye şüpheyle yaklaşmıştı.
Ancak başroldeki Henry Cavill’in büyük başarısı dizinin büyük bir başarı kazanmasını sağlamış ve aktör dünya çapındaki hayran sayısını da ikiye katlamıştı.
TÜRKİYE'YE GELECEK
Öte yandan Henry Cavill, bir başka projesi için Guy Ritchie ile anlaşmıştı. Cavill, Damien Lewis'in 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' romanından uyarlanan filminin çekimleri için Türkiye'ye gelecek.