"GERİ DÖNMEYECEĞİM"

Heny Cavill, "Az önce James Gunn ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve bu üzücü bir haber millet. 'Süpermen' olarak geri dönmeyeceğim" şeklinde konuştu.

Henry Cavill'in bu açıklamasından sonra Gunn ve Safran'ın 'DC Genişletilmiş Evren' ve sonrası için planlarını bu hafta Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav'a sunmaları gerektiği bildirildi.