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Henry Cavill'in 'Süpermen' macerası sona erdirildi! 1,5 milyar dolarlık 'Süpermen' kovuldu - Magazin haberleri

Henry Cavill'in 'Süpermen' macerası sona erdirildi

Henry Cavill, 'Süpermen' rolüne dönemeyecek. En son 5 yıl önce 'Süpermen' rolünü canlandıran Cavill, projeden çıkarıldığını "Artık biraz yas tutabiliriz" şeklinde yaptığı açıklamayla duyurdu. Henry Cavill'in yer aldığı son iki 'Süpermen' filmi toplamda 1 milyar 500 milyon dolarlık hasılata ulaşmıştı...

Giriş: 15.12.2022 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Süpermen' serisinin son oyuncusu Henry Cavill, 5 yıl sonra rolüne dönüşünü iki ay önce duyurmuştu. Ancak hayranların merakla beklediği bu geri dönüşün asla gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı.

  • ÜZÜCÜ HABERİ KENDİSİ DUYURDU

    Henry Cavill'in kaderi 'Süpermen'in yayın haklarına sahip DC Films ve Warner Bros.’un, filmlerin başına James Gunn ve Peter Safran'ı sorumlu olarak atamasıyla belli oldu.

    2013'te 'Man of Steel', 2016'da 'Batman v. Superman: Dawn of Justice' ve 2017'de 'Justice League'de 'Superman'i canlandıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından 23 milyona yakın takipçisine kötü haberi duyurdu.

  • "GERİ DÖNMEYECEĞİM"

    Heny Cavill, "Az önce James Gunn ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve bu üzücü bir haber millet. 'Süpermen' olarak geri dönmeyeceğim" şeklinde konuştu.

    Henry Cavill'in bu açıklamasından sonra Gunn ve Safran'ın 'DC Genişletilmiş Evren' ve sonrası için planlarını bu hafta Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav'a sunmaları gerektiği bildirildi.

  • "ARTIK BİRAZ YAS TUTABİLİRİZ"

    Heny Cavill, sözlerini, "Stüdyo tarafından ekim ayında işe alınmadan önce geri döndüğümü duyurmamdan sonra bu haberi almak pek kolay olmadı ama hayat bu... Nöbet değişimi zaman zaman karşılaştığımız bir şey. Buna saygı duyarım. James ve Peter'ın inşa edecekleri bir evrenleri var. Onlara ve yeni evrende yer alan herkese iyi şanslar ve bolca başarı diliyorum" şeklinde sürdürdü.

    Oyuncu, serinin geleceğinden bahsetmeden önce yıllardır yanında olanlara hitap ederek, "Artık biraz yas tutabiliriz" ifadelerini kullandı.

  • "Süpermen hâlâ ortalıkta" diyen ünlü oyuncu, "Temsil ettiği her şey hâlâ var ve bize verdiği örnekler hala orada. Pelerin takma sıram geçti ama 'Süpermen'in temsil ettiği şey asla yok olmayacak. Bu, hepinizle birlikte geçirdiğim ileriye ve yukarıya yönelen eğlenceli bir yolculuk oldu!" açıklamasını yaptı.

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