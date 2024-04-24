YAPILIŞI:

Önce soğanınızı yıkayın ve dışını soyup yıkayın. Daha sonra soğanınızı küp küp kesin ve büyük bir kaseye alın. Bu sırada ıspanağınızı yıkayın ve temizlendikten sonra ıspanaklarınızı da oldukça küçük doğrayın.

Bu sırada kaşarınızı rendeleyin ve beyaz peynirinizi de bir çatal yardımıyla ezin. Ezdiğiniz peyniri de kaşarla birlikte kaseye aktarın. Daha sonra üzerine tuzunu, karabiberini ve toz kırmızı biberini de ekleyip tüm malzemeleri karıştırın.