Ağızda dağılan yumuşak dokulu ıspanaklı gül böreği tarifi
Klasik hamur işlerinden olan gül böreği severek tüketebileceğiniz bir alternatif olabilir. Peki, nasıl yapılır? İşte, sizin için ıspanaklı gül böreği tarifi!
- 1
Sağlıklı ve lezzetli tarifler arayanların favorilerinden biri haline gelen ıspanaklı gül böreği, sofralara hem görsel bir şölen sunuyor hem de damakları şenlendiriyor. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz ıspanaklı gül böreğinin yapılışı...
- 2
ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ
MALZEMELER:
1 paket yufka
1 adet soğan
260 gram ıspanak
200 gram beyaz peynir
220 gram rendelenmiş mozzarella
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı çörek otu
1 çay kaşığı susam
HARCI İÇİN:
4 yemek kaşığı sade doğal yoğurt
4 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yumurta
- 3
YAPILIŞI:
Önce soğanınızı yıkayın ve dışını soyup yıkayın. Daha sonra soğanınızı küp küp kesin ve büyük bir kaseye alın. Bu sırada ıspanağınızı yıkayın ve temizlendikten sonra ıspanaklarınızı da oldukça küçük doğrayın.
Bu sırada kaşarınızı rendeleyin ve beyaz peynirinizi de bir çatal yardımıyla ezin. Ezdiğiniz peyniri de kaşarla birlikte kaseye aktarın. Daha sonra üzerine tuzunu, karabiberini ve toz kırmızı biberini de ekleyip tüm malzemeleri karıştırın.
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- 4
Bu aşamada yufkaya süreceğiniz harcı yapmaya geçebilirsiniz. Başka bir kase çıkartın ve içerisine yoğurdu, sıvı yağı ekleyin.
Üzerine yumurta kırın ve tuzuyla karabiberini de ekleyin. Sonra tüm malzemeleri çırpın.
- 5
Yufkanızı paketten çıkartın ve parçalara ayırın. Ayırdıktan sonra ilk kat yufkanıza önce iç harcı sürün.
Daha sonra üzerine ıspanak harcınızı yayarak ekleyin.
- 6
Tamamen yaydıktan sonra yufkayı ıspanaklı kısımdan boş kısma doğru kapatacak şekilde yuvarlayın.
Yuvarladıktan sonra yufkayı bir ucundan içeri doğru kıvırmaya başlayın ve gül şekline getirin. Bu işlemi kalan yufkalarınızda da yapın.
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- 7
Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra yaptığınız gül böreklerini ekleyin.
Üzerlerine kalan harçtan sürdükten sonra çörek otu ve susam ile süsleyin.
- 8
Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın ve 20-25 dakika boyunca böreklerinizi pişirin.
Üzeri ve içi pişen böreklerinizi fırından alıp sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Bakery in London
Fotoğraf kaynakları: YouTube