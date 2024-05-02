Hem sağlıklı hem de tok tutan atıştırmalık arayanlar için: Glütensiz mercimekli poğaça tarifi

YAPILIŞI:

Mercimeğinizi bir kaba alın ve üzerine su döküp yıkayın. Yıkadıktan sonra suyunu süzün ve tekrardan üzerine soğuk su dökerek bir gece suda bekletin.

Yumuşayıp şişen mercimeği süzün ve üzerine yumurtayla sıvı yağı ekleyin. Bir blender yardımıyla harcı birbirine karıştırın ve iyice homojen olana kadar çekin.