YAPILIŞI:

Öncelikle tavuk kıymalı (veya dana kıyma, yapılışı aynı olacak) iç harcınızı hazırlayarak başlayın. Soğanı doğrayın ve geniş bir tavada kavurun. Bu sırada tavuk kıymasını içerisine ekleyin.

Kıyma tamamen kavrulduktan sonra küp küp doğradığınız biberleri de tavaya koyun. Bu sırada domatesleriniz ile sarımsağı da doğrayın ve salçayla birlikte hepsini tavaya ekleyin.