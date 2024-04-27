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        Haberler Yemek Yapma Hem fırında pişirilebilen hem de kızartılarak hazırlanabilen bir ana yemek alternatifi: Beşamel soslu kıymalı kabak sandal tarifi

        Hem fırında pişirilebilen hem de kızartılarak hazırlanabilen bir alternatif: Beşamel soslu kıymalı kabak sandal tarifi

        Akşam yemeklerinde, ana yemeğin yanında hafif bir alternatife ihtiyaç duyulabiliyor. Bu alternatiflerden biri olan beşamel soslu kıymalı kabak sandal, kolay yapımıyla yeni tercihiniz olabilir. İşte, sizin için beşamel soslu kıymalı kabak sandal tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 17:28 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:28
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        • 1

          Bazen sıradan malzemelerle bile muhteşem lezzetler ortaya çıkarmak mümkün olabiliyor. Bugün sizlere, keşfedebileceğiniz yeni bir tarif sunuyoruz: Beşamel soslu kıymalı kabak sandal! Hem pratik hem de lezzet dolu bu tarifle, sofralarınıza farklı bir tat katabilirsiniz. İşte, adım adım yapılışı...

        • 2

          BEŞAMEL SOSLU KIYMALI KABAK SANDAL

          MALZEMELER:

          5 adet kabak

          1 kâse dolusu tavuk kıyması veya dana kıyma

          2 adet çarliston biber

          1 adet kırmızı biber

          2 adet domates

          2 adet soğan

          1 diş sarımsak

          Damak tadınıza göre tuz

          1 çay kaşığı kimyon

          1 çay kaşığı kekik

          1 çay kaşığı kırmızı tatlı veya pul biber

          1 çay kaşığı karabiber

          1 yemek kaşığı salça

        • 3

          BEŞAMEL SOSU İÇİN:

          2 yemek kaşığı tereyağı

          1,5 yemek kaşığı un

          1,5 su bardağından biraz fazla süt

          Damak tadınıza göre tuz ve karabiber

          EN ÜSTÜNDEKİ SOS İÇİN:

          1 yemek kaşığı salça

          1 su bardağı sıcak su

          Rendelenmiş kaşar peyniri

        • 4

          YAPILIŞI:

          Öncelikle tavuk kıymalı (veya dana kıyma, yapılışı aynı olacak) iç harcınızı hazırlayarak başlayın. Soğanı doğrayın ve geniş bir tavada kavurun. Bu sırada tavuk kıymasını içerisine ekleyin.

          Kıyma tamamen kavrulduktan sonra küp küp doğradığınız biberleri de tavaya koyun. Bu sırada domatesleriniz ile sarımsağı da doğrayın ve salçayla birlikte hepsini tavaya ekleyin.

        • 5

          Tüm malzemeler pişince altını kapatın. Bu aşamada kabaklarınızı yıkayıp ortadan ikiye bölün ve içlerini oyup kızartın. İçlerini oyduğunuz kabaklara tavuklu iç harçtan koyun.

          Artık beşamel sosu yapmaya geçebilirsiniz. Derin bir tavada tereyağını eritip ununu ekleyin. Kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra topaklanmaması için sütünü azar azar ekleyin ve çırpıcıyla karıştırarak (topaklanmaması için) pişirin.

        • 6

          Bu sırada kabakları fırın tepsine dizin. Üzerine önce beşamel sostan dökün, ardından kaşar rendesi ekleyin. Bir bardakta 1 yemek kaşığı salça ve sıcak suyu karıştırıp özdeştirin.

          Fırın tepsinin içerisine ise bu sosu dökün. Önceden ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar fırında pişirin. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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