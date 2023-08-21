Hem eğlendiren hem de öğreten 21 ilginç bilgi
Dünyamız, birbirinden ilginç şeyleri içinde barındıran büyüleyici bir yer. Sizin için farklı kategorilerden derlediğimiz bu bilgiler ile eğlenirken, hızlıca yeni bilgiler öğrenebilirsiniz.
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Dünyanın ilk moteli, 1925'te inşa edilen San Luis Obispo'da bulunuyor. Açıldığında, mutfaklı ve bitişikte özel garajlı iki odalı bir bungalovdu ve günlük fiyatı 1,25 dolardı.
En eski açılmamış şarap şişesi, 1.650 yıldan daha eski bir Roma mezarında bulundu.
15. yüzyılın sonlarında portakal İngiltere'ye gelmeden önce, renk için bir kelime yoktu.
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2006'da bir Coca-Cola çalışanı, Coca-Cola sırlarını Pepsi'ye satmayı teklif etti. Pepsi, Coca-Cola'ya haber vererek yanıt verdi.
Kanadalılar o kadar çok “üzgünüm” diyorlar ki, 2009'da bir özrün suçu kabul etme kanıtı olarak kullanılamayacağını bildiren bir yasa çıkarıldı.
Leonardo DiCaprio'nun Titanik'teki meşhur sözü, “Ben dünyanın kralıyım!” doğaçlama bir sahneydi.
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Tek bir spagetti teline "spageto" denir.
Bir partiden kimseye haber vermeden ayrılmaya İngilizce'de "Fransız Çıkışı" denir. Fransızca'da, İngilizler gibi ayrılmaya “partir à l'anglaise” denir.
Gözlerinizi ovuşturduğunuzda gördüğünüz renkli ışık parlamalarına "fosfen" denir.
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Dünya üzerinde şimdiye kadar çıkarılan tüm altının tahminen yüzde 50'si Güney Afrika'daki tek bir platodan geldi: Witwatersrand.
Doğumda, bir bebek panda bir fareden daha küçüktür.
İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya, Londra'nın üzerine milyonlarca sahte banknot atarak İngiliz ekonomisini çökertmeye çalıştı.
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İnsan gözü o kadar hassastır ki, eğer Dünya düz olsaydı ve gece vakti bir mumun alevi 30 mil öteden görülebilirdi.
2007'de İskoçya, yeni bir ulusal slogan geliştirmek için 125 bin sterlin harcadı. Kazanan slogan şuydu: "İskoçya'ya hoş geldiniz."
Muz, "negatif jeotropizm" adı verilen bir süreçten geçer. Bu süreç, meyvenin toprağa değil; güneş yönünde, yukarı doğru büyümesine neden olur. Bu da muza tanıdık kıvrımlı şeklini verir.
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Bir kedinin kulağının içindeki sevimli tüylü parçalara "kulak süsü" denir. İçeriye pislik girmesini engeller ve iyi duymalarına yardımcı olur.
Etiyopya takvimi 13 ay olduğu için miladi takvimden 7,5 yıl geridedir.
Merkür ve Venüs, güneş sistemimizde uydusu olmayan iki gezegendir
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Los Angeles'taki dairelerin yüzde 50'sinde buzdolabı yok. Buzdolapları bir "kolaylık" olarak kabul edildiğinden, yasal olarak ev sahipleri daireye buzdolabı koymak zorunda değil.
Norveç'te bir cinayet 25 yıl önce işlenmişse, bu kişinin artık suçlanamayacağı anlamına gelir çünkü yasalara göre cinayetin zaman aşımı vardır.
İrlandaca, İrlanda'nın resmi dili olmasına rağmen, Lehçe daha yaygın olarak konuşulmaktadır.,
Kaynak: The Fact Site