UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Roma, Finlandiya ekibi Helsinki deplasmanına konuk oldu.

Telia 5G- Arena'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip Roma 2-1 kazandı.

Jose Mourinho'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Tammy Abraham ve Arttu Hoskonen (Kendi kalesine) kaydetti. Helsinki'nin tek sayısı ise Perparim Hetemaj'dan geldi.

Gruptaki ikinci galibiyetini alan Roma puanını 7'ye çıkarırken Helsinki ise 1 puanda kaldı.