Helin Kandemir ile Celal Can Algül ayrıldı

Helin Kandemir, geçtiğimiz mart ayında iş adamı Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Ancak ikilinin aşkı uzun sürmedi. Kandemir, rol aldığı 'Aşkın Yüzü' filminin galasında, Algül ile ayrıldığını duyurdu. 2 Haziran'da 21'inci yaşına basan oyuncu, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla kutladığını ifade etti.

Helin Kandemir, Celal Can Algül ile ilgili sorular karşısında; "Şu anda devam eden romantik bir durum yok. Sevdiklerim nefes alsın sağlıklı olsun en güzel hediye bu" dedi.

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Celal Can Algül, daha önce de oyuncu Derya Şensoy ile aşk yaşamıştı.