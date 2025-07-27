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        Haberler Magazin Helin Kandemir'den Fransa kıyılarında tatil pozları - Magazin haberleri

        Helin Kandemir'den Fransa kıyılarında tatil pozları

        Helin Kandemir, Fransa'nın Akdeniz kıyısı Fransız Rivierası'nda paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 17:48 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:48
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        Fransa kıyılarında tatil pozları
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        Bir süredir tatilde olan oyuncu Helin Kandemir, tatiline Fransa'nın Akdeniz kıyısı Fransız Rivierası'nda devam ediyor.

        Helin Kandemir, çıktığı bu tatilden paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. Taşlar üzerinde verdiği pozlarla beğeni toplayan oyuncu, fit görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Helin Kandemir

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