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        Haberler Gündem Güncel Helikopterler için gölet oluşturdular! | Son dakika haberleri

        Helikopterler için gölet oluşturdular!

        Bursa'daki orman yangınının 4'üncü gününde vatandaşlar helikopterler için yapay gölet oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:47
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        Helikopterler için gölet oluşturdular!
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        Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşların desteği sürüyor.

        DHA'nın haberine göre Orhaneli-Harmancık yolu arasında iş makineleri ile kazarak çukur oluşturdukları alanın üstünü brandayla kaplayan vatandaşlar, su tankerleri ve hortumlarla çukuru suyla doldurup, yangın söndürme helikopterleri için gölet oluşturdu.

        Gölet ve helikopterlerin buradan su aldığı anlar, DHA muhabirleri tarafından görüntülendi.

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