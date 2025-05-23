Hedef Euroleague şampiyonluğu: Fenerbahçe final için parkede!

Euroleague'de final four bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başlayacak.

Etihad Arena'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in ilk maçında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, TSİ 18.00'de karşılaşacak. Mücadele S Sport, EXXEN ve Tivibu platformlarından canlı yayınlanacak.

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Günün ikinci maçında ise Yunan ekibi Olympiakos ile Fransa'yı temsil eden Monaco, TSİ 21.00'de parkeye çıkacak.

Avrupa Ligi Dörtlü Finali, ilk kez Avrupa dışında düzenlenecek.

FENERBAHÇE İNTİKAM PEŞİNDE! Dörtlü Final'in ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR kozlarını paylaşacak. Normal sezonu ikinci sırada bitiren sarı-lacivertliler, play-off'ta Paris Basketbol'u 3-0'la geçmişti. Normal sezonun üçüncüsü Panathinaikos ise play-off'ta Anadolu Efes'i 3-2'yle eledi. REKLAM Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen sezon organize edilen dörtlü finalde Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'sini 73-57 yenerek finale yükselmiş ve sonrasında da kupayı almıştı. Panathinaikos AKTOR, geçen sezonki başarıyı Abu Dabi'de tekrarlamak Fenerbahçe Beko ise rakibinden rövanşı almak için parkeye çıkacak. Tarihinde 7. kez bu organizasyonda yer alan Fenerbahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha kazanmaya çalışacak. Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos ise 8. kez mutlu sona ulaşmak için ter dökecek. "KİMYAMIZ SEZON BAŞINDAN BERİ ÇOK İYİ" Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun yarın Panathinaikos ile oynayacağı EuroLeague yarı finali öncesi konuştu. 🔹 "Kimyamız sezon başından beri çok iyi."

🔹 "Maça her anlamda hazırız."

🔹 "Taraftarlarımızın maça konsantre olmalarını istiyorum."



🎙️ Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun yarın Panathinaikos ile oynayacağı EuroLeague yarı finali öncesi… pic.twitter.com/S4j8LxJy8F — HT Spor (@HTSpor) May 22, 2025

34. RANDEVU OLACAK Fenerbahçe ile Panathinaikos, EuroLeague organizasyonunda bugüne dek 33 kez karşı karşıya geldi. İki takımın 2007-08 sezonuna uzanan rekabetinde oynanan 33 maçın 15'ini Fenerbahçe, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı. SON 4 MAÇKI PANATHINAIKOS KAZANDI Panathinaikos'un sarı-lacivertli rakibi karşısında son dönemde üstünlüğü dikkati çekiyor. Yunanistan temsilcisi, sarı-lacivertlileri geçen sezonun dörtlü finali dahil son 4 maçta yendi.

REKLAM F.BAHÇE EN SON 2023'TE KAZANDI Fenerbahçe Beko, normal sezondaki iki maçı da kazanan rakibini en son 17 Ekim 2023'te mağlup etti. FENERBAHÇE BEKO'NUN FINAL FOUR TARİHİ Fenerbahçe Beko, tarihinde yedinci kez THY EuroLeague Final Four'da boy gösterecek. 2015 MADRID Fenerbahçe Beko, ilk kez 2015'te Madrid'de THY EuroLeague'de Final Four tecrübesi yaşadı. Hem ev sahibi hem de buraların gediklisi Real Madrid'e karşı Fenerbahçe, çaylak duvarına tosladı ve yarı finalde kaybetti. 2016 BERLIN 2016'da Fenerbahçe Beko, Berlin'de düzenlenen Final Four'da yine yer aldı. Bu kez finale yükselen Fenerbahçe, tek ribaund ile CSKA Moskova'ya kupayı kayptırdı.

2017 İSTANBUL 2017'de İstanbul'da düzenlenen Final Four'a kadar zorlanarak gelse de Fenerbahçe Beko, ağır favoriydi ve taraftarıyla birlikte şampiyonluğa uzandı. 2018 BELGRAD 2018 Belgrad'da Fenerbahçe, bir kez daha yerini aldı. Şimdiki koçu Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Zalgiris Kaunas'ı yenerek finale ulaştılar ancak Luka Doncic'in son sezonunu oynadığı Real Madrid'e yenilerek 3. finalde 2. kez kaybetti. REKLAM 2019 BASKONIA Fenerbahçe, Baskonia'da düzenlenen 2019 Final Four'da ise birçok sakat oyuncusuyla ancak dördüncü olabildi.

2020-2021-2022-2023'TE YOK Fenerbahçe, iptal edilen 2020, çeyrek finalde elendiği 2021, playoffa kalamadığı 2022 ve yine çeyrek finalde elendiği 2023'ün ardından 2024'te Jasikevicius ile birlikte yeniden Final Four'a yükseldi. 2024 BERLIN Kayıp addedilen sezonda Saras ile gelen Final Four'a karşın Panathinaikos'a yarı finalde yenilerek ancak dördüncü olunabildi.