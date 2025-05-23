Diplomatik atamalar genellikle dünyada metal müzik dinleyicilerini heyecanlandırmaz. Ancak geçtiğimiz günlerde Tayvan, 'Asya'nın Black Sabbath'ı' olarak bilinen bir grubun solistini, heavy metalin merkezi Finlandiya'ya büyükelçi olarak atadığını duyurduğunda, bu müziğin hayranı olan pek çok kişi büyük mutluluk yaşadı. ABD'de yayınlanan heavy metal dergisi Metal Injection, "Çünkü eğer herhangi bir İskandinav ülkesinin büyükelçisi olacaksanız, bir metal grubunda olmanız gerekir" diye yazdı.

Tayvanlı heavy metal grubu Chthonic'in solisti Freddy Lim, ülkenin Finlandiya Büyükelçisi olarak görev yapacak. Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te'nin seçimi, heavy metal kültürünün gelişmiş olduğu Finlandiya için isabetli bir karar olarak görüldü.

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Finlandiya, her 100 bin vatandaşa yaklaşık 80 metal grubu düşen, kişi başına en fazla metal grubuna sahip ülke olarak öne çıkıyor. Freddy Lim, Finli müzisyenlerle birçok kez aynı sahneyi paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Freddy Lim, "Finlandiya müzik endüstrisindeki ortaklarımla uzun süre çalışmak, bu ülkeye karşı özel duygular beslememi sağladı” dedi. Ayrıca grubu Chthonic’in Finlandiya merkezli plak şirketi Spinefarm Records’la dört albüm çıkardığını belirtti.

Freddy Lim'in Tayvan büyükelçisi olarak seçilmesi yalnızca müzik şöhretine dayanmıyor. Tayvan Dışişleri Bakanı Lin Chia-lung, Lim'in insan hakları çalışmaları ve uluslararası borsa deneyimi nedeniyle seçildiğini söyledi. 49 yaşındaki Freddy Lim, 2016'dan 2024’e kadar meclis üyesi olarak görev yaptı ve 2010'dan 2014'e kadar Tayvan'daki Uluslararası Af Örgütü'nün başkanıydı. Freddy Lim’in 1995’te kurduğu Chthonic grubu, 2005’te çıkardığı 'Seediq Bale' albümüyle dünya çapında tanındı. Grup, İngiliz heavy metal efsanesi Ozzy Osbourne'un grubu Black Sabbath ile birlikte 2006'da düzenlediği turne kapsamında ABD’deki 24 şehirde sahne aldı. Grup daha sonra Avrupa’da da konserler verdi.