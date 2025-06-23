HBB'den Hatay'a yeni bir plaj | Son dakika haberleri

HBB'den Hatay'a yeni bir plaj | Son dakika haberleri

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, İskenderun-Arsuz ilçeleri arasındaki sahil bandında bulunan ve 10 bin metrekare alan üzerinde konuşlandırılan Büyükdere Plajı'ndaki çalışmalarını sürdürüyor.

HBB tarafından Hatay'a kazandırılan en büyük plaj olma özelliğini taşıyan Büyükdere Plajı, giyinme odaları, duş kabinleri, WC, oturma grupları ile dinlenme alanları gibi donatıları barındırıyor.

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HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi yetkilileri, plaj içerisindeki yürüme yollarının betonarme kısmının tamamlandığını, bordür çalışmalarının devam ettiğini ve yeşil alan oluşturmak adına ağaç dikimi yapıldığını belirtti.

Çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla oyun parkı kurulumunun tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, denizden gelecek dalgaları önlemek amacıyla kurulacak mendirek yapımı için çalışmaların da devam ettiği bilgisini verdi.