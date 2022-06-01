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Haziran'da Netflix izlenmesi gereken fiziler ve filmler neler? Kuş Uçuşu, Aşkın Kıyameti, Peaky Blinders

Netflix Haziran içerikleri açıklandı! Netflix Haziran ayı dizi ve filmleri neler? Aşkın Kıyameti, Kuş Uçusu

Haziran ayına girilmesiyle birlikte güncel Netflix içerikleri merak ediliyor. Netflix'in heyecanla beklenen yaz programı açıklandı. X ve Z kuşağının çatışmasını ele alan Kuş Uçuşu dizisi, romantik komedi tadında Aşkın Kıyameti filmi, sabırsızlıkla beklenen Peaky Blinders 6. sezonu Haziran ayında izleyiciyle buluşacak. Peki, Netflix'in Haziran ayı takviminde hangi yapımlar var? İşte detaylar...

01.06.2022 - 09:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dizi ve film izleyicilerinin öncelikli tercihi olan dijital platform Netflix Türkiye'nin Haziran ayı takvimi belli oldu. Birçok ülkeden çeşitli türlerde dizi film ve belgeseller Haziran ayı takviminde yerini aldı. Başrollerinde Miray Daner ve Birce Akalay'ın yer aldığı Kuş Uçuşu, 6.sezonu ile ekrana gelecek Peaky Blinders ve merakla beklenen birçok yeni film ve dizi Haziran ayında ekranlara gelecek. İşte, Haziran ayı Netflix takvimi...

  • KUŞ UÇUŞU (YENİ DİZİ)

    Yayın Tarihi: 3 Haziran 2022

    Tür: Dram

    Bir haber spikerinin göz kamaştırıcı hayatı, hırslı bir stajyerin onu iş yerinde sabote etmesi ve eşiyle arasına nifak tohumu ekmesiyle dağılmaya başlar.

  • PEAKY BLİNDERS 6. SEZON

    Yayın tarihi: 10 Haziran 2022

    Tür: Dram

    Shelby ailesi yıkıcı bir kayıp yaşar. Dört yıl sonra afyon ticaretine yönelen Tommy, en büyük düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır.

  • THE UMBRELLA ACADEMY 3. SEZON

    Yayın Tarihi: 22 Haziran 2022

    Tür: Aksiyon

    Kıyameti durdurduktan sonra günümüze dönen Şemsiye Akademisi üyeleri, zaman çizgisini düzelttiklerine ve kıyametin ortaya çıkmasını önlediklerine inanmaktadırlar. Ancak bir süre sonra hiçbir şeyin aynı olmadığını fark ederler.

  • LOVE & ANARCHY: 2. SEZON 

    Yayın tarihi: 16 Haziran 2022

    Tür: Dram

    Üzücü bir haber alan Sofia, kederiyle başa çıkmaya yanaşmayınca hayatı, kariyeri ve Max ile ilişkisi altüst olur.

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