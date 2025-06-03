Borsada yatırımı bulunan yatırımcıların yakından izlediği temettü takvimi Haziran ayında da hareketli geçiyor. 2024 yılı kârından temettü dağıtma kararı alan şirketler, ödeme tarihlerini açıkladı ve temettü ödemeleri de sırayla gerçekleşmeye başladı. Peki, hangi şirket hangi tarihte temettü ödeyecek, ne kadar ödeme yapılacak? İşte, yatırımcıların merak ettiği 2025 Haziran temettü takvimi ve ödeme ayrıntıları…