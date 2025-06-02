Ev sahibi ve kiracılar, haziran ayı kira artış oranı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak TÜFE rakamlarına çevirdi. Hatırlanacağı gibi mayıs ayında ev ve işyerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48,73 olarak öne çıkmıştı. Peki, "Haziran ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...