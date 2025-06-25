Haziran ayı güncel otomotiv kampanyaları: Hangi firma nasıl bir kampanya sunuyor?
2025 Haziran ayı itibarıyla bazı otomobil markaları, araç sahibi olmak isteyenler için çeşitli kampanyalar başlattı. Bu kampanyalar kapsamında, sıfır faizli kredi olanakları, peşin alımlarda uygulanan indirimler ve mevcut aracını yenilemek isteyenler için takas desteği gibi birçok finansal seçenek sunuluyor. İşte, 2025 Haziran otomotiv kampanyaları...
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Haziran ayında bazı otomotiv firmaları farklı ödeme planlarının yer aldığı birçok kampanya düzenledi. Haziran ayı içerisinde geçerli olacak kampanyalarda faizsiz kredi, takas desteği, esnek vade seçenekleri gibi farklı seçenekler sunuluyor. İşte, tüm detaylarıyla Haziran 2025 otomotiv kampanyaları...
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LEXUS 2025 HAZİRAN KAMPANYASI
Lexus, seçili modellerde Haziran kampanyası düzenledi. LBX modeline 300 bin TL’ye 0 faizli kredi imkanı veya 150 bin TL takas desteği sunuluyor.
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JEEP 2025 HAZİRAN KAMPANYASI
Jeep, haziran ayı boyunca geçerli olacak bir kampanya düzenledi;
- Avenger Electric modelleri 200 bin TL’ye varan takas desteği ile satın alınabilirken; Avenger e-Hybrid modellerinde 100 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor.
- Tüm Avenger modellerinde takas desteğinin haricinde; 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi olanağı sağlıyor.
- Jeep Renegade’de 150 bin TL’lik takas imkânı bulunurken; tercihini Compass’tan yana kullanacak olan müşteriler, North Star’a 115 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olabiliyor.
- Kampanyada ayrıca Compass MY25 e-Hybrid versiyonları için; 500 bin TL, 12 ay taksit yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor.
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ALFA ROMEO 2025 HAZİRAN KAMPANYASI
Alfa Romeo, haziran ayında farklı finansman seçenekleri sunuyor;
Tonale’nin hibrit ve dizel motor seçenekleri ve tüm donanım seviyelerinde, 200 bin TL’yi aşan takas desteği, Tonale TI, Speciale Dizel, Speciale Hybrid ve Veloce Hybrid versiyonlarında 500 bin TL, 12 ay vade ile yüzde 1,99 faizli kredi olanağı bulunuyor.
Junior model içinse 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi olanağını var. Ay sonuna dek, Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale modelinde 60 Bin TL’lik Elettrica Speciale’de ise 30 Bin TL’lik takas desteği bulunuyor.
Tüm Junior modellerinde ayrıca 200 bin TL, 12 ay vade ile yüzde 1,99 faizli kredi sunuluyor.
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CITROËN 2025 HAZİRAN KAMPANYASI
Citroën, Haziran ayı kampanyası şöyle;
- Ë-C3’te 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,
- C3 Aircross’ta 200 bin TL’ye 12 vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,
modelin yüzde 100 elektrikli versiyonu Ë-C3 Aircross’ta ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,
- Citroën C4’ün benzinli versiyonunda 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi,
- C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu Ë -C4’ü satın almak isteyenler 150 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi
- Yeni C4 X’in MAX donanımlı versiyonunda 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi
- Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer modelleri 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
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TOGG 2025 HAZİRAN KAMPANYASI
TOGG Haziran ayı kampanyası şöyle;
- Haziran ayında T10X V2 için bireysel kullanıcılara 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadenin yanı sıra kurumsal kullanıcılara 48 ay vadeli 1 milyon 500 TL kredi sunuluyor.
- T10X V2'ye 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 33 bin 333 TL aylık geri ödemeyle sahip olabiliyor. Ayrıca bireysel kullanıcılar için 1 milyon TL krediye %3.25 faizli 48 ay vadeli 48 bin 968 TL aylık geri ödemeli alternatif de var.
- Kurumsal kullanıcıları haziran ayında 1 milyon 500 TL krediye %3.3 faizli 48 ay vadeli 64 bin 561 TL aylık geri ödemeli kampanya bekliyor.
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CHERY 2025 HAZİRAN AYI KAMPANYASI
Çinli otomotiv devi Chery, Haziran ayı için kampanya başlattı. Kampanya detayları şöyle;
- TIGGO7 PRO MAX‘in 2025 model yılı Intelligent versiyonunda bireysel müşterilere özel, 230.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL 11 ay kredi olanağı,
- Exceptional versiyonunda ise 250.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL 11 ay kredi,
- 7 kişilik SUV modeli olan TIGGO8 PRO MAX’in 2025 model yılı Exceptional versiyonunda ticari müşterilere özel 250.000 TL nakit indirimi ve 600.000 TL 6 ay %0 faizli kredi,
- Bireysel müşterilere özel, TIGGO8 Pro Max’in Intelligent versiyonunda geçerli 200.000 TL nakit indirimi ve Exceptional versiyonunda geçerli 250.000 TL nakit indirimi,
- OMODA 5 PRO’nun 2025 model yılı Intelligent versiyonunda bireysel müşterilere özel 200.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL 11 ay bireysel kredi,
- OMODA 5 PRO’nun Exceptional versiyonunda ise 225.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL 11 ay bireysel kredi sunuluyor.
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MAXUS 2025 HAZİRAN AYI KAMPANYASI
Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen SAIC bünyesindeki Maxus'un Haziran kampanyası şöyle;
- eDELIVER 3 Panelvan modelinde olduğu gibi Şasi Kamyonet versiyonunda da 1 milyon TL 12 ay yüzde 2,99 faizli kredi imkânı ile Maxus eDELIVER 3, 1.195.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Maxus DELIVER 7 modelinde; 1 milyon TL 12 ay yüzde 2,99 faizli ticari kredi ve 1.199.000 TL fiyat ile kullanıcılarla buluşuyor.
- Maxus DELIVER 9 için ise marka 1.319.000 TL fiyat ile geçerli 1 milyon TL 12 ay yüzde 2,99 faizli ticari kredi sunuyor.
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PEUGEOT 2025 HAZİRAN AYI KAMPANYASI
PEUGEOT, Haziran ayı kampanyasının detayları şöyle;
- 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 modeli 85 bin TL takas desteği ile birlikte sadece tüzel müşterilere özel 170 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,
- PEUGEOT 2008, Allure donanım seviyesinde 60 bin TL takas desteği ile birlikte 180 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise 60 bin TL takas desteği ile birlikte 130 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı,
- Yüzde 100 elektrikli E-208 ve E-308 modelleri ise 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânları sunuluyor.
Bununla birlikte PEUGEOT’nun hafif ticari araç modellerinde 400 bin TL’ye varan yüzde 0 faizli kredi imkânı da bulunuyor.
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MG HAZİRAN AYI KAMPANYASI 2025
Yeni MG HS’in haziran ayına özel 200 bin TL indirimli satış fiyatı 2 milyon 199 bin TL olarak belirlendi. Marka, model için ayrıca 50 bin TL takas desteği imkânı da sağlıyor.
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OPEL FAİZSİZ HAZİRAN AYI KAMPANYASI
Opel, haziran ayında da binek ve SUV modellerinde müşterilerine kredi seçeneklerinin yanı sıra çoğu modelinde de nakit indirim seçeneği sunuyor. İşte güncel kampanyalar;
- Yeni Mokka, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi,
- Opel Corsa, haziran ayı boyunca 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği,
- Opel Astra, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi,
- Combo, 400 bin TL’ye varan kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli seçeneği,
- Movano’da ise 450 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.
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JAECOO 2025 HAZİRAN AYI KAMPANYASI
JAECOO, haziran ayında Türk müşterilerine özel bir kampanya başlattı.
JAECOO 7’nin 2025 model yılı Revive (4x2) versiyonunu satın alacak olan bireysel ve ticari müşteriler, 200.000 TL nakit alım ile 2.150.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200.000 TL katılım paylı krediden yararlanabiliyor.
JAECOO 7’nin 2025 model yılı Evolve (4x4) versiyonunu satın alan ticari müşteriler ise 200.000 TL nakit alım ve 600.000 TL 6 ay yüzde 0 faizli finansman ile 2.320.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
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MERCEDES-BENZ HAZİRAN 2025 KAMPANYASI
Mercedes-Benz Otomotiv ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler yeni otomobil ve hafif ticari araç alımlarında Haziran ayına özel finansman seçenekleri sunuyor.
Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşterilere özel otomobil kampanyaları
- E 220 d 4MATIC: Araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay vadede %4,11 faiz
Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları
- Vito: 500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 6 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,09 faiz
- Sprinter: 1.000.000 TL kredi için, 7 ay vadede %0 faiz veya 1.500.000 TL krediye 6 ay vadede %1,19 faiz
- EQV: 500.000 TL kredi kullanımında 10 ay vadede %0 faiz
- eSprinter: 7 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %0 faiz
- Mercedes-Benz Certified araçlar: 650.000 TL krediye 5 ay vadede %0 faiz