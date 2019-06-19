Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM’de beraber yemek yiyip keyifli bir sohbete oturan Hayrettin, mütevazi ve sempatik tavırlarıyla restoran çalışanlarıyla da yakından ilgilendi.

Yemek sonrası kendisine ikram edilen tatlıyla ziyafet çeken oyuncu, daha sonra objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi. Ayrıca ayaküstü gazetecilerinde sorularını yanıtlayan sempatik oyuncu, “YouTube’da çekmiş olduğum videolarıma diziden dolayı ara vermiştim, en kısa zamanda tekrar kaldığım yerden devam edeceğim” dedi.