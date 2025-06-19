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        Haberler Dünyadan Hayranlarının ilgisinden bunalan Hugh Jackman yoldan geçen bir otomobile binip kaçtı

        Hayranlarının ilgisinden bunalan Hugh Jackman, yoldan geçen bir otomobile binip kaçtı

        Hugh Jackman, etrafını saran hayranlarından bunalınca çareyi, yoldan geçen tanımadığı birinin otomobiline atlamakta buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 14:04 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:04
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        Otostop çekip kaçtı
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        Ünlü oyuncu Hugh Jackman, hayranlarının yoğun ilgisinden kurtulmanın ilginç bir yolunu seçti. 56 yaşındaki Avustralyalı yıldız, Broadway'de gündüz matinesinde oyununu sergiledikten sonra, tiyatro çıkışında büyük bir kalabalıkla karşılaştı.

        'Sexual Misconduct of the Middle Classes' (Orta Sınıfların Cinsel İstismarı) oyunundan çıkan Hugh Jackman, kendisini bekleyen hayranlarına imza dağıttı, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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        Yoğun ilgiye rağmen hayranlarına nezaketle karşılık veren Hugh Jackman, elinden geldiğince talepleri yerine getirmeye çalıştı.

        Broadway'de sondan ikinci gösterisini yapan oyuncu, onu alacak arabayı beklemeden tiyatrodan yürüyerek ayrılırken hayranları tarafından kuşatılınca, çareyi rastgele bir otomobili durdurmakta buldu.

        Otomobilin sürücüsüne nereye gittiğini soran Hugh Jackman, "6. Cadde'ye" yanıtını alınca arka koltuğa bindi ve uzaklaştı.

        Hugh Jackman, 27 yıl evli kaldığı ve 2023'te ayrıldığı eşi Deborra-Lee Furness'in kendisine boşanma davası açtığı haberiyle gündemdeydi. İkilinin boşanma konusunda anlaşmaya vardığı, 250 milyon dolarlık serveti paylaştığı öğrenilmişti.

        Ayrılık sonrası yeni aşkını bulan Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness, 250 milyon dolarlık serveti paylaştı. Çiftin evlilikleri süresince evlat edindiği iki çocuğu var.

        Hugh Jackman, şimdi 49 yaşındaki Broadway oyuncusu Sutton Foster ile aşk yaşıyor.

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        #Hugh Jackman
        #hayran
        #otomobil

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