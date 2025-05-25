Hayley Atwell köpekleri yüzünden Tom Cruise'dan özür dilemek zorunda kaldı

'Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma'da Tom Cruise ile birlikte rol alan Hayley Atwell, köpekleri yüzünden ünlü aksiyon yıldızından özür dilemek zorunda kaldı. 43 yaşındaki oyuncu, önceki gün Jimmy Fallon'ın TV programında rol arkadaşı Cruise'dan neden özür dilemek zorunda kaldığını açıkladı.

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"En başta, fiziksel bir tür eğitim aldım ama aynı zamanda Tom'un evine, her zamanki gibi, birlikte film izlemek ve bir tür uyum, film dili anlayışı geliştirmek, birlikte yaptığımız filmlerde kullanabileceğimiz herhangi bir referans olup olmadığını görmek için gidiyorduk" diyen Atwell, Cruise'un kendisine köpeklerini de getirmesini söylediğini anlattı.

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"Onları eve getirdim ve Tom'u çok sevdiler. Film boyunca onun üzerinde oturmakta ısrar ettiler" diyen Atwell, "Fransız Bulldog'ları olan veya onları tanıyan herkes, onların çok güçlü osurukçular olduğunu bilir. Pis kokarlar" dedi.

"Köpeklerim Tom'un kucağında oturuyorlardı ve film boyunca onun üzerine gaz çıkarıyorlardı" diyen Atwell, "Ben sadece, orada oturuyordum ve 'Aman Tanrım, aman Tanrım' diyordum. Öğüren başka insanlar vardı, fakat o sanki filmin tadını çıkarıyor, patlamış mısır yiyordu. Bir noktada düşündüm ki, bir şey söylemeliyim, çok utanıyordum" ifadesini kullandı.

Atwell, "Filmde bir duraklama anı oldu ve sonra bir noktada ona döndüm ve 'Bütün bu gürültü için özür dilerim' dedim. Sonra 'Ne diyorum ben? Bütün bu gürültü için özür dilerim' dedim" şeklinde konuştu.