Haydn Gwynne hayatını kaybetti
Bir süredir kanserle mücadele eden 66 yaşındaki Haydn Gwynne, vefat etti. Acı haberi ünlü oyuncunun menajeri duyurdu
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'The Windsors' ve 'The Crown' gibi dizilerle tanınan İngiliz aktris Haydn Gwynne'den acı haber geldi.
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KANSERE YENİLDİ
Gwynne, 66 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun dün sabah kansere yenildiği belirtildi.
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Gwynne'in vefatını menajeri Alex Irwin, 'Associated Press'e yaptığı açıklamada duyurdu. Irwin, ailesi ve yakın arkadaşlarının oyuncunun yaşamını yitirdiği sırada yanlarıında olduğunu dile getirdi.
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Gösteri dünyasının önde gelen isimleri de vefat eden Haydn Gwynne'e saygılarını sundu.
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"MÜKEMMEL BİR OYUNCUYDU"
Meslektaşı Dame Helen Mirren, Gwynne'ı 'mükemmel bir oyuncu' olarak tanımladı. Mirren, "Aynı zamanda hem komik hem de ciddiydi. Onu çok özleyeceğiz" dedi.
Fotoğraflar: AP, Splash News