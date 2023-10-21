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        Haberler Dünyadan Haydn Gwynne hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Haydn Gwynne hayatını kaybetti

        Bir süredir kanserle mücadele eden 66 yaşındaki Haydn Gwynne, vefat etti. Acı haberi ünlü oyuncunun menajeri duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:58
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          'The Windsors' ve 'The Crown' gibi dizilerle tanınan İngiliz aktris Haydn Gwynne'den acı haber geldi.

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          KANSERE YENİLDİ

          Gwynne, 66 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun dün sabah kansere yenildiği belirtildi.

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          Gwynne'in vefatını menajeri Alex Irwin, 'Associated Press'e yaptığı açıklamada duyurdu. Irwin, ailesi ve yakın arkadaşlarının oyuncunun yaşamını yitirdiği sırada yanlarıında olduğunu dile getirdi.

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          Gösteri dünyasının önde gelen isimleri de vefat eden Haydn Gwynne'e saygılarını sundu.

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          "MÜKEMMEL BİR OYUNCUYDU"

          Meslektaşı Dame Helen Mirren, Gwynne'ı 'mükemmel bir oyuncu' olarak tanımladı. Mirren, "Aynı zamanda hem komik hem de ciddiydi. Onu çok özleyeceğiz" dedi.

          Fotoğraflar: AP, Splash News

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