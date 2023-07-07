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Hayatımın Neşesi, başrollerini Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Şahin Altuğ'un oturduğu yaz sezonunun merakla beklenen yapımlarından biri olmayı başardı. Hikayesini ise Ekin Atalar kaleme aldı. İşte, her Cuma günü yayınlanacak olan Hayatımın Neşesi dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler…

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HAYATIMIN NEŞESİ OYUNCULARI Hayatımın Neşesi dizisi oyuncuları kadrosunda; Şebnem Bozoklu, Tolga Tekin , Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol yer alıyor.

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HAYATIMIN NEŞESİ KONUSU Neşe ve Mustafa'nın iki çocuklu mutlu çekirdek ailesi ve Mustafa'nın ailesini tanıyacağız. Birbirinden farklı karakterlere sahip bu insanlara ve yaşamlarına tanık oldukça, izleyiciler de kendilerini bu ailenin bir parçası gibi hissedecekler. Neşe'nin evlilik hayatının mutluluğu ve bir ailenin içinde olmanın verdiği huzuru, kızı Zeynep'in annesinin ev kadını olmasından çok da hoşlanmaması, oğlu Emre'nin bilgisayar oyunlarına düşkünlüğü, Mustafa'nın kardeşi Serdar'ın aile yadigarı kumaşçı dükkanında çalışmamakta diretmesi ve Aylin'le tanışıp ona aşık olması...

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Ve elbette, Aylin'in ailenin yeni gelin adayı olarak çok da karmaşık ve aksiliklerle dolu bir tanışma gecesi yaşaması... Çığ gibi büyüyen yanlış anlaşılmalar silsilesi heyecanlı ve eğlenceli bir seyir deneyimi sunacak. Peki ya Neşe'nin üniversiteden eski ev arkadaşı ve şimdi bir profesör olan Sevda ile yolları yeniden nasıl kesişecek?

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Neşe'nin tekrar tıp fakültesine dönme kararı herkesin hayatını nasıl etkileyecek? Serdar'ın babası Mehmet Aylin'in doktor olmadığını öğrenecek mi? Neşe ve Mustafa'nın evlilik yıldönümü akşamı nasıl bir karmaşaya dönüşecek.