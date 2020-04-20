Hayatı eve sığdıran çocuklardan Ziya Selçuk'a yöresel şiveyle 23 Nisan daveti

AA

Erzurum'da 7 ay önce öğretmenler Tamer Pehlivan ile Serap Mutlu Aydın'ın hayata geçirdiği ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından çok sayıda öğrenci ile öğretmenin katıldığı "Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında öğrenciler, okullarındaki atölyelerde yaptıkları sanatsal ve kültürel etkinlikleri ve Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonu kapsamında yazdıkları 2023 mektubu, dönem sonunda Bakan Selçuk'u davet edecekleri programda sergilemeyi planlıyordu.

Kovid-19 salgını nedeniyle programın iptal edilmesi üzerine hayal kırıklığı yaşayan öğrenciler, öğretmenlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bakan Selçuk'u aralarında görmek istediklerini iletti.

Öğretmenler de bayram dolayısıyla yurt içi ve yurt dışından yüzlerce öğretmen ile öğrencinin görüntülü ve sesli internet programı üzerinden canlı yayında evlerinden kutlayacağı program hazırladı.

- "23 Nisan evlere, Ziya öğretmen gönüllere sığar"

Hayatı eve sığdıran çocuklar da memleketlerinin şivesiyle seslendirdikleri videolarla "23 Nisan evlere Ziya öğretmen gönüllere sığar" sloganıyla Bakan Selçuk'u programa davet etti.

Çocukların şimdi tek hayali, 23 Nisan'da canlı yayında kutlayacakları etkinliklerde Bakan Selçuk'u aralarında görmek.

Keyifli Okul Atölyem YouTube kanalı üzerinden de canlı yayınlanacak programda ney ve şiir dinletisi sunulacak, yarışmalar yapılacak, otizmli çocuklar ve dedeler şiirler okuyacak.

Erzurum'da Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni ve proje koordinatörü Tamer Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan'ın ülkede farklı kutlanacağını belirterek, "Kovid-19 salgını maalesef hayatları eve sığdırdı. 23 Nisan'ı da bu anlamda eve sığdıracağız ancak coşkusu halen çok büyük, bu yıl 23 Nisan kutlamasını canlı olarak Keyifli Okul Atölyem Projesi kapsamında Türkiye geneli evlerimizden yapacağız." dedi.

Pehlivan, "Keyifli Okul Atölyem Projesi"nin farkındalığı yüksek etkinlikleri her zaman Türkiye'de öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunan bir proje olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında 23 Nisan etkinliğinin canlı yayında internet üzerinden evlerde yapılacağını anlatan Pehlivan, "23 Nisan'ı 24 il ve Romanya ile Azerbaycan olmak üzere 68 okuldan yüksek katılımlı olarak kutlayacağız. Programda öğrencilerimiz canlı performanslarını evlerinden sergileyecek, 500 katılım olacak programı projenin resmi YouTube kanalından da anında yayına sunarak etkinliğimizi dünyaya izleteceğiz. Çocuklar okul havasını evlerinde teneffüs edecek." diye konuştu.

Pehlivan, Kovid-19 öncesi proje kapsamında farklı bir etkinlikte Bakan Selçuk'u davet edip öğrencilerle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, öğrencilerin Bakan Selçuk'u çok sevdiğini dile getirdi.

- "Bakanımız etkinliğe katılırsa öğrencilerimiz çok mutlu olacak"

Selçuk'un da öğrenci ve çocuklar konusunda hassas ve duyarlı olduğunu aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bakanımız Selçuk'u 23 Nisan etkinliğimize davet için girişimlerde bulunduk. '23 Nisan evlere Ziya öğretmen gönüllere sığar' sloganıyla öğrencilerimiz yaşadığı illerde yöresel şiveyle özgün ve doğal bir ev halinde Bakanımıza seslenip 23 Nisan programına davet etti. Bakanımız etkinliğe katılırsa öğrencilerimiz çok mutlu olacak. "

Programda öğrencilerin çeşitli gösteri yapacağına işaret eden Pehlivan, "Canlı yayında yabancı öğrenciler, otizmli çocuklarımız ve 90 yaşındaki dedelerimiz şiir okuyarak performans sergileyecek. 3 kuşak bir araya gelecek. Yarışmalar da olacak program Erzurumlu sanatçıların konseriyle sonra erecek." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, 23 Nisan'da ülke genelinde farklı programlar olacağını belirterek, kendi programlarının öğretmen ve öğrencileri buluşturarak canlı olarak ülke ve yurt dışından katılımla yapılacağını sözlerine ekledi.