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SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Barış’ın küçük bir kız çocuğuyla duygu dolu anlar yaşadığı tanıtımda Aras’ın müdahale ettiği bir hasta kurtarılamıyor. İzleyicileri yüreklere dokunacak etkileyici bir bölüm bekliyor!

'HAYAT BUGÜN'ÜN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hisarönü Hastanesi’nde Ceza İnfaz bölümünün açılması büyük ses getirdi. Açılış günü Dekan Kemal Kuyucu’nun hastaneye gelmesi Barış’a büyük sürpriz oldu. Dekan önce Barış’ı hastaneden kovduğunu söyledi ancak Barış’la konuştuktan sonra bu kararında ciddi olmadığı anlaşıldı. Ceza İnfaz bölümünün açılışında Dekan Kemal ve Barış da basının önünde konuşma yaptı. Hisarönü’nde yaşanan bir diğer önemli gelişme ise Güldal Sipahi’nin hastaneye bağış yapmak için gelmesi oldu. Dekan, Barış’tan Güldal Hanım ile ilgilenmesini istedi. Güldal Hanım, ölen eşinin isteğiyle yüklü bir miktarda bağışı ya Hisarönü Hastanesi’ne ya da üniversiteye yapacaktı. Hastaneye bağış yapması için onu ikna etme görevi Barış’a düşerken, Güldal Hanım’ın sert karakteri herkesi zorladı. Öte yandan Ali Haydar ve Andaç çok nadir görünen Cotard sendromlu bir hastayı tedavi etmeye çalıştı. Kendini görünmez sanan hasta, yarı çıplak şekilde hastanede dolaşırken bu duruma şahit olan Güldal Hanım, hastaneye bağış yapmaktan vazgeçti. Barış son çare olarak Ceza İnfaz binalarını Güldal Hanım’a gösterdi. Buradaki hastaların durumunu gören ve mahkum bir kadın hastanın doğum anına şahit olan Güldal Hanım fikrini değiştirdi ve kadın cezaevine bağış yapmaya karar verdi. Baba olacağını öğrenen Barış tedavi olmaya karar verdi. Riskli bir gebelik geçiren Gizem ise annesi ve babasıyla birlikte İzmir’e dönmeyi düşünürken Barış, Gizem’i İstanbul’da kalmaya ikna etti. Doğum anında Gizem’in yanında olmak, çocuğuna bakmak isteyen Barış’ın hayatında yeni bir sayfa açıldı.

‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Hayat Bugün’, yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!