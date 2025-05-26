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        Haberler Dünya Hawaii'deki dünyanın en aktif yanardağı Kilauea yeniden lav püskürttü | Dış Haberler

        Hawaii'deki dünyanın en aktif yanardağı Kilauea yeniden lav püskürttü

        Dünyanın en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.05.2025 - 15:05 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:31
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          ABD'nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı’nda yeniden patlama meydana gelirken, kraterden yükselen lavlar 300 metreye kadar ulaştı.

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          23 Aralık'tan bu yana süren hareketlilik devam ederken Kilauea bugün 23. kez patladı. 

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          Gözlemevi, hareketliliğin önce kuzey kraterinde başladığını ve yerel saatle 16.50'ye kadar lav "fıskiyelerine" dönüştüğünü belirtti. Güney kraterinde ise 17.15'te daha küçük lav püskürtmeleri başladı.

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          Kilauea Yanardağı'nda son patlama serisine 23 Aralık'ta başlamıştı. Çoğu patlama bölümü bir günden kısa sürmüş ve genellikle birkaç günlük duraklamalarla ayrılmıştı. Bir önceki patlama, 16 Mayıs sabahı gerçekleşmiş, yüksek lav püskürtmeleriyle başlamış ve yaklaşık 10 saat sonra sona ermişti.

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