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        Haberler Gündem Güncel Havza'da canlı hayvan pazarı kapatıldı | Son dakika haberleri

        Havza'da canlı hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde canlı hayvan pazarının tedbiren kapatıldığı bildirildi. Karar gereği pazarlar dışında hayvan alım satımı yapılmasının önlenmesi için de il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile kolluk kuvvetlerince denetimler yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:48 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:48
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        Havza'da canlı hayvan pazarı kapatıldı
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        Samsun'un Havza Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında hayvan sağlığının korunması, halk sağlığını tehdit eden hayvan kaynaklı hastalıklara karşı mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla canlı hayvan pazarının tedbiren kapatıldı.

        Belediye açıklamasında, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplanan Samsun İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı gereği, ülke genelinde bazı bölgelerde SAT- 1 ve SAT-2 serotipi şap hastalığı, ayrıca çevre il ve ilçelerde görülen SAT-1 serotipi Şap hastalığının görüldüğü ve yayılma dinamiğinin engellenmesi sebebiyle il genelinde hayvan pazarlarının kapanma kararı gereğince Havza Canlı Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, karar gereği pazarlar dışında hayvan alım satımı yapılmasının önlenmesi için il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile kolluk kuvvetlerince gerekli denetimin yapılması, hastalık ihbarlarının hızlı ve titiz şekilde değerlendirilmesi ve hastalık çıkan mihraklarda idari fenni tedbirlerin alınması gibi bir dizi tedbir alındığı kaydedildi.

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        #yerel haberler
        #samsun haberleri
        #havza canlı hayvan pazarı
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