6. FİLM İZLEMEK

Kış aylarının en vazgeçilmez aktivitesi olan battaniye altında film izlemek hem yorulan bedeninize hem de ruhunuza oldukça iyi gelir. Dinlemenin en sıcak hallerinden biri olmasının da etkisiyle kısa sürede herkesin favorisi olmayı başarmıştır. Biz her ne kadar "kış mevsimi harikadır, kendinizi eve kapatmayın, dışarı çıkın ve doğayı kucaklayın" gibi şeyler desek de arada sırada battaniye altında film izlemenin mutluluk verdiğini elbette ki kabul ediyoruz.