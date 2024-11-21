Havaların soğuması ile birlikte güzel vakit geçirmemizi sağlayabilecek aktiviteler
Havaların soğuması ile birlikte kışı eğlenceli hale getiren kış aktiviteleri, ülkemizin dört bir yanında yapılabiliyor. Kış mevsiminde yapabileceğiniz aktiviteler arasında adrenalin dolu sporları veya rahatlık veren evde ya da dışarıda yapabileceğiniz sakin etkinlikleri deneyebilirsiniz. Bu aktivitelerden bazılarına birlikte bakalım.
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Soğuk havaların kendini göstermeye başlamasıyla kış moduna yavaş yavaş girmeye başladık. Peki, evde daha fazla vakit geçireceğimiz soğuk kış günlerinde hem evde hem de dışarıda ne gibi aktivitelerde bulunabiliriz?
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KIŞ BOYUNCA YAPABİLECEĞİNİZ EĞLENCELİ AKTİVİTELER
1. LEZZETLİ YEMEKLER PİŞİRİN
Taze sıcak sıcak fırından çıkarılan poğaça, kurabiye, ve börekler yanında sıcacık bir çay ile soğuk havalarda, kanepede üzerinizde bir battaniye varken çok daha lezzetli olabilir.
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2. KIŞ DEKORASYONLARI YARATIN
Soğuk kış ayları hem iç hem de dış mekanlarda aktivitelerle doludur, öyleyse neden ikisini de birleştirmeyesiniz? Karda olduğunuzda çam kozalakları ve diğer eğlenceli şeyleri toplayın ve sıcağa geri döndüğünüzde bunlarla güzel süslemeler yapın.
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3. MASA OYUNLARI OYNAYIN
Oyunlar ve kartlar hem gençlerin hem de yaşlıların sıklıkla keyif aldığı aktivitelerdir. Belki de ailenizle her zaman birlikte oynadığınız bir oyununuz bile vardır. Karda uzun saatler geçirdikten sonra günü oyunlarla sonlandırmak veya başkaları mutfaktayken ya da dışarıda oynarken oyunların tadını çıkarmak isteseniz de, oynanacak birçok farklı oyun bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Jenga ve Monopoly gibi oyunlardır.
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4. KAYAK YAPMAK
Ülkemiz'de kayak deneyimi yaşamak hiç de zor değil, çünkü ülkemizin doğusundan batısına kadar pek çok bölgede kayak deneyimi yaşayabileceğiniz tesisler yer alıyor. Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya gibi bölgelerde bulunan kayak tesisleri, her yaştan kişiler için uygun kayak deneyimi sunuyor. Karlar altında yapılan kayaklar, ızgarada pişirilen sucuklar kış mevsimini daha da çekici kılıyor.
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5. BUZ PATENİ
Kış aylarının popüler sporlarından biri olan buz pateninin müdavimleri oldukça fazla. Özellikle hafta sonlarını değerlendirmek isteyenler mevsim boyunca soluğu buz pateni pistlerinde alıyor. Günümüzde AVM'lerin içerisinde yaz-kış fark etmeden her daim olsa da biz kış mevsiminde bu deneyimi yaşamanın keyfi bir başka olabilir.
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6. FİLM İZLEMEK
Kış aylarının en vazgeçilmez aktivitesi olan battaniye altında film izlemek hem yorulan bedeninize hem de ruhunuza oldukça iyi gelir. Dinlemenin en sıcak hallerinden biri olmasının da etkisiyle kısa sürede herkesin favorisi olmayı başarmıştır. Biz her ne kadar "kış mevsimi harikadır, kendinizi eve kapatmayın, dışarı çıkın ve doğayı kucaklayın" gibi şeyler desek de arada sırada battaniye altında film izlemenin mutluluk verdiğini elbette ki kabul ediyoruz.
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7. DOĞU EKSPRESİ
Hem yeni yerler keşfetmek hem de tren seyahati bunu daha cazip kılan etmenlerden. Son yıllarda sevgiliyle kışın yapılacak aktiviteler arasında Doğu Ekspresi’nin revaçta olduğunu görebiliyoruz. Eşsiz manzaralar eşliğinde çekilmiş fotoğraflar, evlenme teklifi etmek için yapılan organizasyonlar da neden bu kadar tercih edildiğini anlamamıza yardımcı oluyor.
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8. MÜZE VE SERGİ GEZİSİ
Kışın ailenizle beraber yapılacak en güzel aktivitelerden biri de müze ve sergi gezmek. Yaşadığınız şehirde bulunan müzeleri, sergilere ev sahipliği yapan mekanları, kültür ve sanat merkezlerinin sergilerini gezebilirsiniz.
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9. ONLİNE OYUN VE SOHBET
Kabul edelim, yaşımız kaç olursa olsun oyun oynamak her zaman keyifli aktivitelerin başında geliyor. Online oyunlar oynayabilir ya da uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla birlikte çeşitli uygulamalar üzerinden sohbetler gerçekleştirerek zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız, eğlence dozunun her dakika arttığı keyifli anlar geçirebilirsiniz.
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10. OKUMADIĞINIZ KİTAPLARINIZI BİTİREBİLİRSİNİZ
Kitap okumayı seven biriyseniz büyük olasılıkla biri bitmeden bir diğerini satın aldığınız çok olmuştur. Hatta evde okunmayı bekleyen kitaplardan bir kule olması bile muhtemel. Evde pencerenin yanında bir koltuğa kıvrılıp, sıcacık kahve eşliğinde, biriken bu kitapları okumanın tam zamanı.