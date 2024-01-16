Hava subayı Madison Marsh güzellik kraliçesi oldu

"HER ŞEYİ BAŞARABİLİRSİNİZ"

Madison Marsh, yarışmanın ardından verdiği röportajda; "Her şeyi başarabilirsiniz. Gökyüzü sınır değil ve sizi durduran tek kişi sizsiniz" diye açıklama yaptı.

Küçük bir kasabadan geldiğini ve güzellik yarışmalarının aslında kendi dünyasının bir parçası olmadığını söyleyen Madison Marsh, yine de yarışmaya katılabildiğini ve bununla da kalmayıp kazandığının altını çizdi ve "Herkes hayatta kafasına koyduğu şeyi başarabilir" mesajını verdi.