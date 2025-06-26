Edirne 40'ı Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 dereceyi görecek! Gölgede bile yakacak!
Basra kökenli sıcak hava dalgası, bugün etkisini daha da hissettirecek. Yurdun büyük bölümünde termometreler, 35 derece ve üzerini gösterecek. Edirne 40 dereceye, Şanlıurfa ve Diyarbakır ise 41 dereceye ulaşacak. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun büyük bölümünün az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve kronik hastalıkları olan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 35, Az bulutlu ve açık
İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 36, Az bulutlu ve açık
BURSA: 37, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık
EDİRNE: 40, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 38, Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 39, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 36, Az bulutlu ve açık
ADANA: 36, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 36, Az bulutlu ve açık
HATAY: 32, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 36, Az bulutlu ve açık
KONYA: 33, Az bulutlu ve açık
SİVAS: 30, Az bulutlu ve açık
DÜZCE: 35, Az bulutlu ve açık
BOLU: 33, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 29, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 36, Az bulutlu ve açık
SAMSUN: 30, Az bulutlu ve açık
TRABZON: 26, Az bulutlu ve açık
RİZE: 28, Az bulutlu ve açık
ERZURUM: 29, Az bulutlu ve açık
KARS: 27, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık
VAN: 26, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 38, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık