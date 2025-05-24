Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 BATIDA TOZ TAŞINIMI VAR Bununla birlikte yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: REKLAM ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 35, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 33, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 33, Parçalı ve az bulutlu BALIKESİR: 35, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 31, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 35, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 32, Parçalı ve az bulutlu MANİSA: 37, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 32, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık HATAY: 31, Az bulutlu ve açık ISPARTA: 30, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU: 28, Öğle saatlerinde, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 24, Öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu RİZE: 23, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu KARS: 21, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu VAN: 20, Parçalı ve az bulutlu, doğusu öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 36, Az bulutlu ve açık