Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında yurt genelinde sağanak bekleniyor. 19 il için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Marmara'da rüzgar kuvvetli esecek, doğuda ise sıcaklıklar yükseliyor. İşte illerimizde hava durumu, sıcaklıklar ve alarm verilen kentlerimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4 BÖLGEDE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların Güney ve İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞUDA HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
19 KENT İÇİN "SARI" ALARM
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 19 ilimiz şöyle: Ankara, İzmir, Antalya, Aydın, Eskişehir, Konya, Bolu, Çankırı, Denizli, Isparta, Burdur, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Muğla, Uşak, Kırıkkale ve Karabük.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağış var
BURSA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağış var
BALIKESİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE: 26, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
HATAY: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KONYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 20, Parçalı bulutlu
SİNOP: 23, Parçalı bulutlu
AMASYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 32, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 28, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 28, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 31, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu