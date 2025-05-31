Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 4 BÖLGEDE ŞİDDETLİ SAĞANAK Yağışların Güney ve İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞUDA HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. REKLAM

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

19 KENT İÇİN "SARI" ALARM Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 19 ilimiz şöyle: Ankara, İzmir, Antalya, Aydın, Eskişehir, Konya, Bolu, Çankırı, Denizli, Isparta, Burdur, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Muğla, Uşak, Kırıkkale ve Karabük.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak: ANKARA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM KOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağış var BURSA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağış var BALIKESİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE: 26, Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor REKLAM HATAY: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor KONYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BOLU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ZONGULDAK: 20, Parçalı bulutlu SİNOP: 23, Parçalı bulutlu AMASYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM VAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu DİYARBAKIR: 32, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 28, Parçalı ve az bulutlu MARDİN: 28, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 31, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu