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        Sıcaklık batıda ve kuzeyde düşüyor! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün yurdun iç kesimlerinde, 5 bölgemizde yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 3 ilâ 5 derece azalıyor; diğer yerlerde değişiklik beklenmiyor. İşte son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 07:07 Güncelleme: 21.06.2025 - 08:36
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        Sıcaklık batıda ve kuzeyde düşüyor! Bugün hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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        KUZEYDE VE BATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Bugün son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 26, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

        BURSA: 30, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        EDİRNE: 28, Az bulutlu, açık

        KIRKLARELİ: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 30, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

        UŞAK: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        ADANA: 33, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 30, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 33, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 31, Az bulutlu ve açık

        SİVAS: 27, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 24, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        SİNOP: 29, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

        AMASYA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

        SAMSUN: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

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        TRABZON: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

        RİZE: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

        ERZURUM: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        KARS: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık

        VAN: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık

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