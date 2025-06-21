Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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KUZEYDE VE BATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Bugün son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 26, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu BURSA: 30, Az bulutlu ve açık BALIKESİR: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu EDİRNE: 28, Az bulutlu, açık KIRKLARELİ: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu A.KARAHİSAR: 30, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık UŞAK: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu ADANA: 33, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık HATAY: 30, Az bulutlu ve açık ISPARTA: 33, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık KONYA: 31, Az bulutlu ve açık SİVAS: 27, Az bulutlu ve açık BOLU: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı ZONGULDAK: 24, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu SİNOP: 29, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı AMASYA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı SAMSUN: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı REKLAM TRABZON: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı RİZE: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı ERZURUM: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu KARS: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık VAN: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık