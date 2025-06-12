Sıcaklık rekoru 39 ile Diyarbakır'da... 5 bölgede sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Diyarbakır'da, termometre 39 dereceye çıkıyor. İşte illerimizde öngörülen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR YER YER KUVVETLİ OLACAK
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 33, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
İSTANBUL: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 31, Az bulutlu açık
BURSA: 33, Az bulutlu açık
BALIKESİR: 32, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 34, Az bulutlu
KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu
A.KARAHİSAR: 32, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA: 37, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 33, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 30, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ÇANKIRI: 34, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
KONYA: 33, Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BOLU: 29, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 30, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 34, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
RİZE: 27, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
ERZURUM: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 36, Parçalı, yer yer çok bulutlu,
VAN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 39, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP: 38, Parçalı bulutlu
MARDİN: 36, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 36, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık