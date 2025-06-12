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        Haberler Gündem Hava Durumu 5 bölgede sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Sıcaklık rekoru 39 ile Diyarbakır'da... 5 bölgede sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Diyarbakır'da, termometre 39 dereceye çıkıyor. İşte illerimizde öngörülen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 07:15 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:30
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        5 bölgede sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

        RÜZGAR YER YER KUVVETLİ OLACAK

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 33, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        İSTANBUL: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 31, Az bulutlu açık

        BURSA: 33, Az bulutlu açık

        BALIKESİR: 32, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 34, Az bulutlu

        KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 32, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA: 37, Az bulutlu ve açık

        UŞAK: 33, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ANTALYA: 30, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        ÇANKIRI: 34, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        KONYA: 33, Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        BOLU: 29, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 30, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 34, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

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        RİZE: 27, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

        ERZURUM: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 36, Parçalı, yer yer çok bulutlu,

        VAN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 39, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

        GAZİANTEP: 38, Parçalı bulutlu

        MARDİN: 36, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 36, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık

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