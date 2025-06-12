5 bölgede sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 33, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

İSTANBUL: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 31, Az bulutlu açık

BURSA: 33, Az bulutlu açık

BALIKESİR: 32, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 34, Az bulutlu

KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu

A.KARAHİSAR: 32, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA: 37, Az bulutlu ve açık

UŞAK: 33, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANTALYA: 30, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI: 34, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

KONYA: 33, Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BOLU: 29, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 30, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 34, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN: 26, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

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RİZE: 27, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

ERZURUM: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 36, Parçalı, yer yer çok bulutlu,

VAN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 39, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP: 38, Parçalı bulutlu

MARDİN: 36, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 36, Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık