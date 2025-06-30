Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen kentlerimiz ise şöyle: "Adana, Adıyaman, Artvin, Hakkari, Malatya, K.Maraş, Rize, Trabzon ve Van."

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 30, Parçalı bulutlu

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

BURSA: 31, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık

EDİRNE: 36, Parçalı bulutlu

BALIKESİR: 32, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 33, Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

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ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 38, Az bulutlu ve açık

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

ISPARTA: 29, Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI: 28, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 27, Parçalı bulutlu

ZONGULDAK: 26, Parçalı bulutlu

SİNOP: 30, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor

KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 27, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 31, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık