11 Temmuz Cuma güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji; hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi beklendiğini açıkladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? 11 Temmuz Cuma hava durumu detayları haberimizde...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü; "Rüzgarın Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor" şeklinde açıklamada bulundu. Diğer uyarılar ve hava tahminleri merak ediliyor. Peki, 11 Temmuz Cuma hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
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11 TEMMUZ CUMA HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rizei Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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İSTANBUL 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 20°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
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