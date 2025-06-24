Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Hatimoğulları: Sayın Bahçeli'nin barış sürecine dair uyarıları çok önemli | Son dakika haberleri

        Hatimoğulları: Sayın Bahçeli'nin barış sürecine dair uyarıları çok önemli

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Türkiye barışı, komşu coğrafyada yükselen alevleri söndürmek için öncülük edebilir. Sayın Bahçeli'nin, sürecin hızlı ve dikkatli gitmesi gerektiğine dair uyarıları çok önemlidir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:23 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sayın Bahçeli'nin uyarıları çok önemli"
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

        DHA'da yer alan habere göre Hatimoğulları, "Tarihin fırsatları, bizlere bekleme şansı vermez, vermeyecektir. 100 yıllık bekleyişin tortusunu omuzlarımızdan atmak istiyoruz." dedi.

        Hatimoğulları sözlerine şöyle devam etti: "Tarih bize, 'Beklemeyin, yol alın' diyor. Bekledikçe kaybettik, yaralar derinleşti ve fırsatlar uçup gitti. İran-İsrail savaşı, bize barışın kritik önemde olduğunu gösterdi. Türkiye barışı, komşu coğrafyada yükselen alevleri söndürmek için öncülük edebilir. Sayın Bahçeli'nin, sürecin hızlı ve dikkatli gitmesi gerektiğine dair uyarıları çok önemlidir. Bir kez daha anlıyoruz ki kendi iç demokrasisini kurumsallaştırmayan ülke, küresel fırtınalardan çok ağır yara alır. Bu yakın zamanda yaşadığımız deneyimle sabittir. Ancak toplum haklı olarak şunları söylüyor; 'Bizim kaygılarımız kulak ardı ediliyor. Siyaset kurumu, iktidar ve devlet toplumun kaygısını görmüyor, görmeli' diyor."

        "SÜRECİ HERKES SAHİPLENİYOR"

        Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili Meclis'te kurulması planlanan komisyon ile ilgili soru işaretlerinin olduğunu kaydetti. Hatimoğulları, "Bugün Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleri ile bu konuyu görüşmek için bir toplantı gerçekleştirecek. Bu gerçekten çok olumlu ve ümit ediyorum ki bugünkü toplantıdan somut sonuçlarla çıkılabilir. Barışın yolu cesaretle, kararlılıkla, samimiyetle aşılır. Adalet ve demokrasiyi biz tesis ettikçe, o zaman barışı daha çok konuşuruz, çatışmalar biter ve silahlar susar. Bakın bu konuda herkes ama herkes gücü yettiğince çok ciddi emek veriyor. Bakın bu kürsüden birçok kez ifade ettik, Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında çok sayıda toplantılar gerçekleştirdik. Herkes bu süreci sahipleniyor, bu çok önemli, değerli bir artıdır. Buradan hareket etmek çok önemlidir. İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Diyarbakır'da düzenlediği 'Barışa Giden Yol, Hafıza ve Adalet Buluşmaları', bu buluşmalarda çok önemli bir nokta var. Hem Uğur Kaymaz'ın hem de Eren Bülbül'ün annesi, 'Biz barıştan yanayız' mesajını verdiler. Bu mesaj hem siyaset kurumuna hem de toplumsal dinamiklere çok büyük sorumluluklar yüklemiştir" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Habertürk Anasayfa