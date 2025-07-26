Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, tatilde
Oyuncu Hatice Şendil, yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile Bodrum tatillerine devam ediyor
Giriş: 26.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:45
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Hatice Şendil ile yapımcı eşi Burak Sağyaşar, Bodrum'da görüntülendi.
Çift, Gündoğan’da bulunan evlerinin iskelesinde objektiflere yansıdı.
Hatice Şendil, denize girmeyip uzun süre güneşlenmeyi tercih etti.
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Ardından pareosunu beline bağlayarak iskeleden ayrıldı.
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