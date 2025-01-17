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        Haberler Bilgi Spor Hatayspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Okan Buruk'un muhtemel 11'i - Galatasaray Haberleri

        Hatayspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray, Hatayspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda formda Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper ve Mertens öne çıkarken, sakat Gabriel Sara kadroda yer almayacak. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Cihan Aydın yönetecek, VAR'da ise Belçikalı Jan Boterberg görev alacak. Peki, Hatayspor- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 15:55 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:55
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        • 1

          Süper Lig'de lider Galatasaray, 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Geride kalan haftalarda 16 galibiyet ve 2 beraberlik alan Sarı-Kırmızılıların 50 puanı bulunuyor. Hatayspor ise aldığı 1 galibiyet 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puan toplayarak 19. sırada yer alıyor. Peki Hatayspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i...

        • 2

          HATAYSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Hatayspor- Galatasaray maçı 17 Ocak Cuma (bugün) 20.00'de oynanacak.

        • 3

          HATAYSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          DEPLASMANDA KAYIPSIZ

          Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

          Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor karşısında yaşadı.

        • 5

          4 FUTBOLCU SINIRDA

          Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

          Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

        • 6

          23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

          Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

          İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

          Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

        • 7

          HATAYSPOR'UN SAHASINDAKİ MAÇLAR

          Hatayspor, Galatasaray'ı konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

          Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı konuk ettiği 4 karşılaşmanın 3'ünden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip ise deplasmandaki maçlarda Hatayspor karşısında sadece bir kez hükmen galip geldi.

          Hatayspor söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekibin filelerini 9 kez havalandırırken Galatasaray da Akdeniz ekibine 6 golle (3'ü hükmen galibiyetten) cevap verdi.

        • 8

          OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

          Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jacobs, Berkan, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

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