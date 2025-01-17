Süper Lig'de lider Galatasaray, 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Geride kalan haftalarda 16 galibiyet ve 2 beraberlik alan Sarı-Kırmızılıların 50 puanı bulunuyor. Hatayspor ise aldığı 1 galibiyet 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puan toplayarak 19. sırada yer alıyor. Peki Hatayspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i...