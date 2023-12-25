Hatayspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışından kopan Beşiktaş, 18. hafta maçında Hatayspor'a konuk olacak. Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Hatay maçına genç takım antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Ligde 3 maçtır kazanamayan ve son 2 maçını kaybeden Kartal, Hatay'ı mağlup edip yara sarmak istiyor. Son 4 maçında galip gelemeyen Hatayspor da güçlü rakibini devirip kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar haberimizde...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Hatayspor'a konuk olacak. Kabus gibi bir sezon geçiren siyah-beyazlılar, Hatayspor karşısında galip gelerek yara sarmak istiyor.
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Beşiktaş, ligdeki son 2 maçında Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor'a evinde 3-1'lik skorlarla mağlup oldu.
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Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 6. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.
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HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hatayspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
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BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK
Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak. Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.
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5 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
- 8
MERT GÜNOK
- 9
ONUR BULUT
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- 10
AMARTEY
- 11
COLLEY
- 12
MASUAKU
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- 13
AMIR HADZIAHMETOVIC
- 14
SALİH UÇAN
- 15
GEDSON FERNANDES
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- 16
RASHICA
- 17
SEMİH KILIÇSOY
- 18
CENK TOSUN
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