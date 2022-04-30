10 dakikada Altay öne geçti. Zeki Yıldırım'ın savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahası içine giren Kappel'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

27. dakikada Thaciano'nın pasında ceza alanında topla buluşan Kappel'in şutunu kaleci Munir, son anda kornere çeldi.

28. dakikada Thiam'nın pasında ceza sahası dışından Thaciano'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada Sadık Baş'ın sağ kanattan ceza sahasına içene gönderdiği topa kafayla vuran El Kaabi'nin şutu üstten dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Benzia'nın savunma arkasına gönderdiği topta ceza sahası içerisinde Diouf, kontrol etti. Diouf'un şutunda kaleci Lis'ten dönen topu Altay savunması uzaklaştırdı.

62. dakikada Kappel'in sol kanatta ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak direğe çarptı. Dönen topu Hataysporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

75. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde El Kaabi'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

85. dakikada Sadık Baş'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Diouf'un kafayla kala alanına indirdi. Yere çarparak yükseklik kazanan meşin yuvarlağa kafayla vuran El Kaabi, topu filelere gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

87. dakikada Lobjanidze’nin soldan ortasında topu alan Bertuğ Özgür Yıldırım ceza sahasına doğru çevirdi, El Kaabi’nin şutunda top bir kez daha ağlarla buluştu, ancak bu gol de ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

Mücadeleyi Altay 1-0 kazandı.