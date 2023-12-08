Hatay'ın peribacalarını andıran su altı mağarası

İğde, mağaranın kapalı alan dalışı düşünen dalgıçların en çok sevdiği ve tercih ettiği özelliğe sahip olduğunu belirterek, "Bu mağara, Türkiye'de sportif amaçlı dalış anlamında dalınabilecek nadir, güvenli mağaralardan bir tanesi. 2017'den itibaren de hem keşif dalışları hem de turizme katkısıyla inanılmaz sayıda dalışları bu mağarada gerçekleştirdik" diye konuştu.