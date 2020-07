Hatay ilk yat limanı için gün sayıyor

AA

Akdeniz kıyısında yer alan, yeşille mavinin buluştuğu Arsuz ilçesinde Hatay Valiliği ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) iş birliğiyle inşa edilen kentin ilk yat limanı ve Su Sporları Merkezi'nin büyük bir kısmı tamamlandı.Her iki projenin de 20 Ağustos'tan sonra tamamlanmasıyla Hatay hem yat limanına hem de büyük bir su sporları merkezine kavuşmuş olacak.Yapımında sona gelinen projelerin ardından bölgenin uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmasının yanı sıra turizm yönünden de cazibe merkezi olması öngörülüyor.İki yüzer beton iskelesi yerleştirilen, 106 yatın demir atabileceği liman ve uluslararası yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak Su Sporları Merkezi'nin hizmete girmesiyle bölge turizminin canlanması hedefleniyor.- "İşlemler hızlı bir şekilde yürüyor"Hatay Valisi Rahmi Doğan, konuyla ilgili AA muhabirine, yaklaşık 2 ay önce temelini attıkları her iki projenin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.Yapılan çalışmaların bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğini kaydeden Doğan, şöyle devam etti:"Çok emek harcadık ve bu emeklerin sonunda Su Sporları Merkezi ve Madenli Yat Limanı 1 ay içinde tamamlanmış olacak. Deniz kenarında su sporları merkezi açabilmek için çok ciddi bir bürokratik işlem gerekiyordu. İmar değişiklikleri yapıldı. İhalesini gerçekleştirdik, işlemler hızlı bir şekilde yürüyor. Ağustos ayının 20'si gibi burası tamamlanarak, hizmete girmiş olacak. Bu da bir eksiğimizi tamamlamış olacak."Hatay'ın denizinin olmasına rağmen deniz turizmi anlamında yeterli çalışmaların şimdiye kadar yapılmadığını anlatan Vali Doğan, valilik olarak bu konuda büyük emek harcadıklarını söyledi.Madenli Yat Limanı ile Su Sporları Merkezi'nin açılmasıyla bölgede ciddi yatırımların da olacağını anlatan Doğan, "Ben buraya birtakım özel sektörün, yatırımcının da gelip yatırım yapacağını düşünüyorum. Bu hafta içerisinde Türkiye'nin en büyük otel zincirlerinden bir tanesinin yönetim kurulu başkanı beni ziyaret etti ve ilk önce Antakya'da daha sonra da deniz kenarında 5 yıldızlı otel yapma isteğini beyan etti, biz valilik olarak her türlü desteği vereceğimiz kendisine söyledik, hazırlıklarını yapıyor. İlaveten farklı talepler de geliyor, onları da valilik olarak değerlendiriyoruz ve her türlü desteği de vermeye hazırız." dedi.- Uluslararası Optimist Yelken Yarışları 2021'de Hatay'da yapılacakUluslararası Optimist Yelken Yarışları'nın Arsuz'daki Madenli Yat Limanı ile Su Sporları Merkezi'nde yapılacağını aktaran Vali Doğan, "Yat limanıyla ilgili Yelken Federasyonuyla birlikte çalıştık. Onlar Uluslararası Yelken Federasyonuyla görüştüler ve 2021 yılı içerisinde de uluslararası bir yelken yarışması programa kondu." diye konuştu.Hatay'ın bu tür faaliyetlere alışması gerektiğini vurgulayan Doğan, kente gelecek olan turistlerin taleplerini karşılayabilecek alt yapının da oluşturulması için harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.