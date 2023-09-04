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        Haberler Gündem Hatay'da ve Batman'da korkutan deprem: 3 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Hatay'da deprem! 3 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. Bulundukları şehirde sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Hatay'da deprem meydana geldi. İşte, 3 Eylül 2023 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 00:43 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:43
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        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yaşanan sarsıntıların ardından araştırılıyor. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana gelirken son olarak Hatay'da deprem yaşandı. İşte, 3 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          HATAY 3.6 İLE SALLANDI!

          AFAD tarafından yayımlanan verilere göre saat 14.56'da Hatay Yayladağı'nda 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          BATMAN'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 09.14 ve 09.15'te Batman'ın Kozluk ilçesinde 2.3 ve 1.8 büyüklüğünde ard arda depremler ile sallandı.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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