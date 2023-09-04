AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yaşanan sarsıntıların ardından araştırılıyor. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana gelirken son olarak Hatay'da deprem yaşandı. İşte, 3 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...