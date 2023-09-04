Hatay'da deprem! 3 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. Bulundukları şehirde sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Hatay'da deprem meydana geldi. İşte, 3 Eylül 2023 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yaşanan sarsıntıların ardından araştırılıyor. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana gelirken son olarak Hatay'da deprem yaşandı. İşte, 3 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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HATAY 3.6 İLE SALLANDI!
AFAD tarafından yayımlanan verilere göre saat 14.56'da Hatay Yayladağı'nda 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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BATMAN'DA PEŞ PEŞE DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 09.14 ve 09.15'te Batman'ın Kozluk ilçesinde 2.3 ve 1.8 büyüklüğünde ard arda depremler ile sallandı.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.
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