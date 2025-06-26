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        Haberler Gündem Hatay'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 26.06.2025 - 21:32
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        Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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        Şakir Yıldırım idaresindeki otomobil, Yaylacık Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kişi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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