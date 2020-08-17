Hatay KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince İskenderun ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen A.Ç. ve M. G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde ve kullandıkları motosiklette yapılan aramada 1 adet Sıgsauer marka tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet 9 mm çapında mermi, 1 adet dürbün ve yaklaşık 7 gram esrar maddesi ele geçirildi.